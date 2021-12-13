Жена дипломата США предстанет перед судом в Лондоне после ДТП
13 декабря 202122:59
Жена дипломата США, сбившая подростка в Великобритании, предстанет перед судом в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС.
Дорожная авария произошла в августе 2019 года и вызвала дипломатический скандал. Британский 19-летний подросток разбился насмерть на мотоцикле после столкновения с автомобилем, за рулем которого был Энн Сакулас - супруга американского дипломата.
После аварии женщина покинула страну, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом мужа.
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13 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru