Землетрясения зафиксировали в Чили и Индонезии

Землетрясения произошли на территории Чили и у берегов Индонезии в 22:18 по местному времени. Магнитуда толчков составила 5,4 и 4,9 балла соответственно. Об этом сообщила сейсмологическая служба Чили.

Землетрясение произошло в регионе Био-Био в центральной части страны. Очаг залегал на глубине 148,7 км. Влияние толчков также ощутили в аргентинской провинции Неукен.

Землетрясение в Индонезии произошло на глубине 46 км недалеко от города Тобело, сообщила геологическая служба США.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4 балла в Черном море возле Анапы 28 апреля. Тогда же ощустили толчки жители северо-востока Индии. Их магнитуда составила 6,1.



