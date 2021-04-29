Землетрясения зафиксировали в Чили и Индонезии
Землетрясения произошли на территории Чили и у берегов Индонезии в 22:18 по местному времени. Магнитуда толчков составила 5,4 и 4,9 балла соответственно. Об этом сообщила сейсмологическая служба Чили.
Землетрясение произошло в регионе Био-Био в центральной части страны. Очаг залегал на глубине 148,7 км. Влияние толчков также ощутили в аргентинской провинции Неукен.
Землетрясение в Индонезии произошло на глубине 46 км недалеко от города Тобело, сообщила геологическая служба США.
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4 балла в Черном море возле Анапы 28 апреля. Тогда же ощустили толчки жители северо-востока Индии. Их магнитуда составила 6,1.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 848 / сут.
Умерли
109 тыс.+387 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 420 / сут.
- Землетрясения зафиксировали в Чили и Индонезии
- На Украине назначен новый глава Минэнерго
- В Совфеде ответили на призывы отключить Россию от SWIFT
- «Роскачество» нашло нарушения в четверти проверенных сосисок
- Штабы Навального официально распустили
- Жириновский объяснил, как можно было избежать «проблемы Украины»
- В Мьянме произошли взрывы на базе ВВС
- Кафе и рестораны Москвы в майские праздники будут работать в обычном режиме
- В Чехии приостановили изучение вакцины «Спутник V»
- Кабмин поручил проработать снижение объёма экспорта гречихи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru