Угроза цунами после сильного землетрясения в Японии отменена

Угроза цунами после мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Японском море, отменена для всех прибрежных районов префектур Японии, расположенных в этом регионе. Как пишет РИА Новости, об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны. По его сведениям, в некоторых местах были зафиксированы приливные волны высотой от 10 до 20 см. Никакого ущерба они не нанесли.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на сейсмологическую службу.

Власти Японии уже эвакуируют жителей на севере страны. При этом информации о пострадавших, в том числе, о россиянах, во время землетрясения не поступало.

При этом, из-за землетрясения в некоторых районах на севере Японии произошло отключение электроэнергия. По данным местных властей, речь идет примерно о 6 тысячах домохозяйств в префектуре Ямагата и трёх тысячах домохозяйств в префектуре Ниигата.

Напомним, 26 мая НСН писала, что землетрясение мaгнитудой 7,5 зaфиксировaно нa севере Перу. Об этом сообщилa Геологическaя службa СШA. Эпицентр подземных толчков нaходился в 85 км к юго-востоку от городa Лaгунaс, в котором проживaет около 10 тысяч человек. Очaг землетрясения зaлегaл нa глубине 105 км.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в результате двух землетрясений, которые произошли в ночь на субботу, 25 мая, повреждены 20 домов и несколько учебных заведений. Их повреждения незначительны. Также пострадали двадцать домов в одном из сел.

