Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике

Мощное землетрясение произошло в штате Герреро на юго-западе Мексики, сообщает Национальная сейсмологическая служба.

По данным специалистов, магнитуда землетрясения достигла 7,1.

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 14 километрах к юго-востоку от Акапулько, очаг располагался на глубине 10 километров, отмечает телеканал «360». В городе повреждены здания, у них выбиты стекла.

Как сообщил губернатор штата Эктор Астудильо, в результате землетрясения один человек погиб, пишет «Свободная пресса».

По данным посольства России в Мексике, граждане РФ не пострадали во время стихийного бедствия.

