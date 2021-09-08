Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике

Мощное землетрясение произошло в штате Герреро на юго-западе Мексики, сообщает Национальная сейсмологическая служба.

По данным специалистов, магнитуда землетрясения достигла 7,1.

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 14 километрах к юго-востоку от Акапулько, очаг располагался на глубине 10 километров, отмечает телеканал «360». В городе повреждены здания, у них выбиты стекла.

Как сообщил губернатор штата Эктор Астудильо, в результате землетрясения один человек погиб, пишет «Свободная пресса».

По данным посольства России в Мексике, граждане РФ не пострадали во время стихийного бедствия.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МексикаЗемлетрясение
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