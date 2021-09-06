Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано на границе Иркутской области и Тувы

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на границе Иркутской области и Республики Тыва. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в районе Восточных Саян.

«Интенсивность сотрясений в эпицентре: 8,2 балла», — указано в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области, обращений в связи с землетрясением не поступало.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТуваИркутская ОбластьЗемлетрясение
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