Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано на границе Иркутской области и Тувы
6 сентября 202111:50
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на границе Иркутской области и Республики Тыва. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в районе Восточных Саян.
«Интенсивность сотрясений в эпицентре: 8,2 балла», — указано в сообщении.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области, обращений в связи с землетрясением не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru