Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано на границе Иркутской области и Тувы

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на границе Иркутской области и Республики Тыва. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в районе Восточных Саян.

«Интенсивность сотрясений в эпицентре: 8,2 балла», — указано в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области, обращений в связи с землетрясением не поступало.

