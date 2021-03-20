Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Тихом Океане. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки южнее австралийского штата Тасмания в 05:19 по всемирному координированному времени (08:19 по Москве). Их эпицентр находился в 1864 километрах от города Хобарт, глубина очага землетрясения — 10 километров.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

