Землетрясение магнитудой 6,0 произошло к югу от Австралии
7 мая 202120:17
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано южнее австралийского острова Тасмания. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Специалисты зарегистрировали подземные толчки в 15:21 по времени UTC (18:21 по Москве), их эпицентр находился в 1 296 километрах к югу от города Хобарт.
Очаг землетрясения располагался на глубине 23 километров.
О возможных жертвах и разрушениях не сообщается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru