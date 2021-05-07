Землетрясение магнитудой 6,0 произошло к югу от Австралии

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано южнее австралийского острова Тасмания. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Специалисты зарегистрировали подземные толчки в 15:21 по времени UTC (18:21 по Москве), их эпицентр находился в 1 296 километрах к югу от города Хобарт.

Очаг землетрясения располагался на глубине 23 километров.

О возможных жертвах и разрушениях не сообщается.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвстралияЗемлетрясение
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