Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у острова Мияко в префектуре Окинава в Японии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 147 километрах севернее города Хирара. Очаг землетрясения располагался на глубине 153 километра.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

