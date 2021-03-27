Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Японии
27 марта 202102:35
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у острова Мияко в префектуре Окинава в Японии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Эпицентр подземных толчков находился примерно в 147 километрах севернее города Хирара. Очаг землетрясения располагался на глубине 153 километра.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru