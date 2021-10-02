Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Тихом океане неподалеку от Королевства Тонга. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, подземные толчки зарегистрировали в 4:24 по времени UTC (7:24 мск). Эпицентр землетрясения находился в 139 километрах от населенного пункта Хихифо, очаг располагался на глубине 10 километров.

Данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

