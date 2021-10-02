Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане
2 октября 202108:21
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Тихом океане неподалеку от Королевства Тонга. Об этом сообщает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, подземные толчки зарегистрировали в 4:24 по времени UTC (7:24 мск). Эпицентр землетрясения находился в 139 километрах от населенного пункта Хихифо, очаг располагался на глубине 10 километров.
Данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru