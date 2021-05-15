Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в субботу в Тихом океане юго-восточнее острова Пасхи. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 1 547 км к западу от города Пуэрто-Монт (Чили) с населением около 160 тысяч человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

Данных об угрозе цунами не поступало.

