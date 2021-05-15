Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане
15 мая 202105:55
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в субботу в Тихом океане юго-восточнее острова Пасхи. Об этом сообщает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 1 547 км к западу от города Пуэрто-Монт (Чили) с населением около 160 тысяч человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.
Данных об угрозе цунами не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru