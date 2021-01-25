Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло 25 января на острове Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 10:53 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 23 км к юго-западу от города Кокопо, очаг залегал на глубине 100 км, сообщает RT.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Филиппин. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение было зафиксировано 21 января в 15:23 по московскому времени. Эпицентр сейсмособытия находился на расстоянии около 208 км к юго-востоку от города Пундагитан, очаг залегал на глубине 122 км.
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