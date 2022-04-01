Землетрясение магнитудой 5,3 произошло вблизи Южных Курил

Сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,3 в Тихом океане вблизи Южных Курил. Об этом сообщает «Интерфакс».



Эпицентр природного явления располагался в 119 км к юго-западу от острова Симушир на глубине 103 км.

Информации о разрушениях и пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась.