Землетрясение магнитудой 5,3 произошло вблизи Южных Курил

Сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,3 в Тихом океане вблизи Южных Курил. Об этом сообщает «Интерфакс».

Эпицентр природного явления располагался в 119 км к юго-западу от острова Симушир на глубине 103 км.

Информации о разрушениях и пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Землетрясение
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