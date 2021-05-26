Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в Красноярском крае

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло 26 мая на юге Красноярского края, сообщает РИА Новости.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, сесйсмособытие зафиксировано в горах Западного Саяна в 10:29 по московскому времени.

Интенсивность сотрясений в эпицентре землетрясения, который находился в 172 километрах к западу от города Кызыл, составила 6,5 баллов по шкале MSK64.

Ранее в в Тоджинском районе республики Тыва произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщает Ura.ru. По данным регионального МЧС, толчки ощущались также в Красноярском крае.

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ФОТО: pixabay.com
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