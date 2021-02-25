Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Мьянме
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Мьянме, передает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую сеть гонконгской обсерватории.
Эпицентр подземных толчков находился в центральной части страны, в 210 км севернее города Мейтхила, отмечает RT.
О глубине залегания очага землетрясения не сообщается. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.
Национальный центр сейсмологии Индии 20 февраля зарегистрировал землетрясение магнитудой 4,3 на западе Мьянмы. Подземные толчки были зафиксированы близ границы страны, в 107 км от индийского города Чампхай. О жертвах и разрушениях не сообщалось.
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