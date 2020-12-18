Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло рядом с Токио

Метеорологическое управление Японии сообщило, что 18 декабря в Тихом океане недалеко от Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла.

Эпицентр сейсмособытия находился рядом с островом Идзуосима, угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших или разрушениях пока нет, сообщает ТАСС.

Весной 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами на АЭС Фукусима-1 произошла крупная радиационная авария максимального 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий (INES).

На территории станции, которую закрыли в 2013 году, до сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. По оценке Токийской энергетической компании, на приведение объекта в стабильное и безопасное состояние может потребоваться до 40 лет.

