Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло рядом с Токио
Метеорологическое управление Японии сообщило, что 18 декабря в Тихом океане недалеко от Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла.
Эпицентр сейсмособытия находился рядом с островом Идзуосима, угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших или разрушениях пока нет, сообщает ТАСС.
Весной 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами на АЭС Фукусима-1 произошла крупная радиационная авария максимального 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий (INES).
На территории станции, которую закрыли в 2013 году, до сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. По оценке Токийской энергетической компании, на приведение объекта в стабильное и безопасное состояние может потребоваться до 40 лет.
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