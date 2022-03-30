Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Гватемалы

Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Гватемалы зафиксировал землетрясение магнитудой 4,9 баллов у берегов страны. Об этом сообщает ТАСС.

Природное явление произошло в 60 км от города Реталулеу (население 90 тысяч). Очаг толчка находился на глубине 5 км. Отмечается, что жители ощущали толчки.

На данный момент сведений о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Землетрясение
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