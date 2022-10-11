Землетрясение магнитудой 4,8 произошло под Новосибирском

Управление МЧС по Новосибирской области зафиксировало землетрясение магнитудой 4,8 на юге области. Об этом сообщает ТАСС.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Сахалине

По данным ведомства, природное явление произошло в Купинском районе региона. Местные жители сообщали о колебаниях земной поверхности.

В связи с землетрясением будет проведена проверка социально значимых объектов и объектов топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Новосибирская ОбластьЗемлетрясение
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