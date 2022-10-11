Землетрясение магнитудой 4,8 произошло под Новосибирском
11 октября 202220:20
Управление МЧС по Новосибирской области зафиксировало землетрясение магнитудой 4,8 на юге области. Об этом сообщает ТАСС.
По данным ведомства, природное явление произошло в Купинском районе региона. Местные жители сообщали о колебаниях земной поверхности.
В связи с землетрясением будет проведена проверка социально значимых объектов и объектов топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+13 969 / сут.
Умерли
388 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+31 509 / сут.
- Коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года
- Во Владимирской области начались съемки фильма о ВОВ
- Российский спецназ уничтожил войска ВСУ под Кременной
- Американец побил рекорд, продержав гитару на подбородке дольше всех в мире
- Землетрясение магнитудой 4,8 произошло под Новосибирском
- Липецкая область направила на Донбасс учебные материалы для школ
- Второй этап частичной мобилизации начался в Курской области
- В Москве спрогнозировали ночные заморозки
- Посол КНДР заявил о поддержке действий России на Украине
- Президент России и глава МАГАТЭ обсуждают ситуацию на Запорожской АЭС
11 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru