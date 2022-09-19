Один человек погиб в ходе землетрясения в Мексике
19 сентября 202223:42
Один человек стал жертвой землетрясения, произошедшего на западе Мексики. Об этом сообщает ТАСС.
Природное явление магнитудой 7,4 произошло в 63 км к югу от города Коалькоман, очаг залегал на глубине 15 км.
В столице страны сработал сигнал тревоги. Тысячи людей покинули здания, в которых находились.
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19 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru