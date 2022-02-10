Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Италии

Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) Италии зарегистрировал землетрясение магнитудой 4,3 в провинции Реджо-Эмилия. Об этом сообщает ТАСС.

Очаг природного явления располагался на глубине 6 км, эпицентр находился вблизи населенного пункта Корреджо (население 26 тысяч человек).

В местных СМИ сообщается, что многие люди в испуге выбежали из домов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.



Последнее разрушительное землетрясение в Италии случилось в 2016 году в районе города Аматриче. Жертвами стали 299 человек.

