Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Италии
Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) Италии зарегистрировал землетрясение магнитудой 4,3 в провинции Реджо-Эмилия. Об этом сообщает ТАСС.
Очаг природного явления располагался на глубине 6 км, эпицентр находился вблизи населенного пункта Корреджо (население 26 тысяч человек).
В местных СМИ сообщается, что многие люди в испуге выбежали из домов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Последнее разрушительное землетрясение в Италии случилось в 2016 году в районе города Аматриче. Жертвами стали 299 человек.
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