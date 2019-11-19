Землекопы попали под обвал грунта в Мурманской области
В Мурманской области произошел обвал при строительстве кладбища. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на внутренний источник в правоохранительных органах региона.
По имеющимся данным, в поселке Риж-Губа под городе Мончегорском Мурманской области произошел обвал земли, из-под завала спасателям удалось извлечь двух рабочих, в настоящий момент они госпитализированы, один человек погиб. Агентство сообщает, что поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Есть вероятность того, что под землей остался еще один человек.
На место случившегося выехала группа следователей, причины произошедшего выясняются.
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