Здание штаб-квартиры ООН оцепили из-за вооруженного мужчины

Полиция оцепила здание штаб-квартиры ООН из-за вооруженнного мужчины поблизости. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что полицейские пытаются вступить в переговоры с мужчиной, его мотивы пока неясны.

На место прибыло несколько патрульных машин. Вход и выход из штаб-квартиры в настоящее время запрещен.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что «угроза безопасности» сохраняется.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ПолицияООН
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