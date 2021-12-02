Здание штаб-квартиры ООН оцепили из-за вооруженного мужчины

Полиция оцепила здание штаб-квартиры ООН из-за вооруженнного мужчины поблизости. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что полицейские пытаются вступить в переговоры с мужчиной, его мотивы пока неясны.

На место прибыло несколько патрульных машин. Вход и выход из штаб-квартиры в настоящее время запрещен.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что «угроза безопасности» сохраняется.

