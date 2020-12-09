Здание президиума РАН «заминировали» пакетом с продуктами
Главное здание Российской академии наук (РАН) в Москве проверили на предмет «минирования» из-за пакета с продуктами. Об этом рассказал журналистам вице-президент РАН Юрий Балега.
Ранее в среду стало известно, что столичные правоохранители начали проверку здания академии наук после сообщения о минировании.
По словам вице-президента РАН, здание президиума РАН Российской академии наук, в народе прозванное «золотыми мозгами», обращает на себя внимание и часто становится объектом различных провокаций.
Балега рассказал, что в среду охрана академии обнаружила пакет неизвестного содержания. Управление делами РАН немедленно организовало необходимые для предотвращения возможной угрозы мероприятия, эвакуировав сотрудников и вызвав спасателей и специалистов Росгвардии.
Как выяснилось позже, пакет, внутри которого оказались продукты, был оставлен курьером. Балега подчеркнул, что угроза атаки — не последняя, и РАН должна держать под контролем «знаковое для Москвы здание».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 190 / сут.
Умерли
44 718+559 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+26 266 / сут.
- Госдума одобрила законопроект о блокировке иностранных сайтов
- Здание президиума РАН «заминировали» пакетом с продуктами
- В Роспотребнадзоре назвали продукты-переносчики COVID‑19
- Беглов поручил разработать меры поддержки ресторанов Петербурга
- В России стартует эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru