Здание президиума РАН «заминировали» пакетом с продуктами

Главное здание Российской академии наук (РАН) в Москве проверили на предмет «минирования» из-за пакета с продуктами. Об этом рассказал журналистам вице-президент РАН Юрий Балега.

Ранее в среду стало известно, что столичные правоохранители начали проверку здания академии наук после сообщения о минировании.

По словам вице-президента РАН, здание президиума РАН Российской академии наук, в народе прозванное «золотыми мозгами», обращает на себя внимание и часто становится объектом различных провокаций.

Балега рассказал, что в среду охрана академии обнаружила пакет неизвестного содержания. Управление делами РАН немедленно организовало необходимые для предотвращения возможной угрозы мероприятия, эвакуировав сотрудников и вызвав спасателей и специалистов Росгвардии.

Как выяснилось позже, пакет, внутри которого оказались продукты, был оставлен курьером. Балега подчеркнул, что угроза атаки — не последняя, и РАН должна держать под контролем «знаковое для Москвы здание».

