Здание Минпромэнерго Дагестана загорелось в Махачкале

Пожар возник в здании министерства промышленности и энергетики Дагестана, огонь перекинулся со склада спортивного инвентаря, который загорелся ранее. В строении, занимаемым министерством, огонь охватил площадь не менее 400 квадратных метров, сообщает республиканское МЧС.

По предварительным данным, жертв и пострадавших, к счастью, нет. Склад горел более серьёзно. Огонь бушевал там на площади около двух тысяч квадратных метров. В министерстве горят крыша и левая сторона здания, там расположены кабинеты главы ведомства и его замов, а также отдел кадров. Все сотрудники эвакуированы, передает ТАСС.

Между тем, накануне представители МВД и ФСБ провели оперативно-следственные мероприятия в Дагестанской энергосбытовой компании, управляемой «Россети Северный Кавказ» в рамках уголовного дела о мошенничестве.

В ноябре 2019 года оперативники уже проводили выемку документов в Дагестанской энергосбытовой компании. Она была связана с начислением задолженности на несуществующих абонентов в целях сокрытия хищений электроэнергии и полученных за нее денежных средств.

