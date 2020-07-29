Здание бывшего кинотеатра горит пол Владимиром
29 июля 202000:10
Во Владимирской области в Вязниках горит здание бывшего кинотеатра. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что огонь распространился на 900 кв. метров.
Пожар тушат более 30 спасателей и 10 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.
Здание находится на Советском проспекте, 50.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru