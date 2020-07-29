Здание бывшего кинотеатра горит пол Владимиром

Во Владимирской области в Вязниках горит здание бывшего кинотеатра. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что огонь распространился на 900 кв. метров.

Пожар тушат более 30 спасателей и 10 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Здание находится на Советском проспекте, 50.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Владимирская ОбластьПожар
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