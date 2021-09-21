Завершено расследование дела об аварии с пятью погибшими в Татарстане

В Татарстане завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 51-летний водитель грузовика, по вине которого погибли пять человек, сообщает «РЕН ТВ».

В Новосибирске три человека заживо сгорели в автомобиле после ДТП

Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения. Он признал свою вину. Суд ходатайствовал о его заключении под стражу.

ДТП случилось 9 мая 2021 года на 127 км трассы Казань — Оренбург. Водитель грузовика с полуприцепом на высокой скорости потянувшись за зажигалкой потерял управление транспортом и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, в котором находились восемь пассажиров.

В результате аварии погибли пять из них, еще четверо пострадали. Среди них оказался ребенок, который получил тяжелые травмы.

На днях три человека погибли в результате возгорания автомобиля в Новосибирске, правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТатарстанДТПАвария
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