Завершено расследование дела об аварии с пятью погибшими в Татарстане

Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения. Он признал свою вину. Суд ходатайствовал о его заключении под стражу.

ДТП случилось 9 мая 2021 года на 127 км трассы Казань — Оренбург. Водитель грузовика с полуприцепом на высокой скорости потянувшись за зажигалкой потерял управление транспортом и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, в котором находились восемь пассажиров.

В результате аварии погибли пять из них, еще четверо пострадали. Среди них оказался ребенок, который получил тяжелые травмы.

На днях три человека погибли в результате возгорания автомобиля в Новосибирске, правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.

