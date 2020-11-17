Затяжные дожди разрушили средневековую крепость в Дербенте

Часть стены средневековой крепости Нарын-кала в дагестанском городе Дербент обрушилась из-за продолжительных дождей, сообщает газета «Дербентские новости».

По информации издания, на месте происшествия побывали исполняющий обязанности главы города Рустамбек Пирмагомедов, главный архитектор Иса Магомедов и директор городского музея-заповедника Виктор Чесноков.

Глава администрации Дербента рассказал, что после реставрации, проведенной перед празднованием юбилея города, местные жители стали сообщать о трещинах на части южной стены крепости.

Врио главы Дербента отметил, что неоднократно обращался в различные инстанции с требованием провести реконструкцию южной стены крепости, которая является зоной ответственности Министерства культуры РФ. Теперь специалистам Минкульта предстоит оценить последствия обрушения.

Протяжённость цитадели Нарын-Кала составляет 700 метров. Крепость является одним из объектов культурного наследия ЮНЕСКО в России, как один из выдающихся памятников Сасанидской империи и последующих культур.

Ранее из-за затяжных дождей около 34 тысяч человек в Махачкале, Дербенте и шести районах Дагестана остались без электричества, передаёт телеканал «Мир 24». В восстановительных работах было задействовано восемь бригад электриков, 24 человека и восемь единиц техники.