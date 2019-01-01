Зацепера в Подмосковье убило током во время поездки на крыше вагона

Молодой человек, решивший прокатиться на крыше электрички сообщением Лобня – Можайск, был найден мертвым. Накануне его обнаружили на крыше вагона электропоезда на станции Рабочий Поселок, сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по ЦФО. Он погиб от удара током.

Сейчас полиция устанавливает личность зецепера и все обстоятельства произошедшего.

По официальным данным, с начала этого года в Подмосковье погибли трое зацеперов.

Ранее на пресс-конференции в НСН председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков предложил ужесточать наказание за зацепинг и вовлечение в него.

