Затонувшее в Белое море судно оказалось из Геленджика

Маломерное судно «Фаворит», которое накануне затонуло в Белом море после повреждения корпуса в шторм, следовало в Мурманск из Геленджика по Дону и Волге. Такую уточнённую информацию распространил Следственный комитет.

Ранее утверждалось, что судно 5 октября вышло в Кандалакшский залив в районе деревни Кашкаранцы Мурманской области для ловли рыбы. На борту находились судоводитель и четверо пассажиров.

Согласно обновленной информации, на борту были собственник плавательного средства с братом, а также мужчина 1971 года рождения, женщина 1974 года рождения и ее сын 2000 года рождения.

Последние двое сумели выбраться на берег, но затем женщина скончалась от переохлаждения по пути в больницу. Мужчину 1971 года обнаружили сегодня мёртвым на берегу Кандалакшского залива.

Судно найдено на дне залива на глубине около 10 метров, на расстоянии около одного километра от берега, в этой точке сейчас работают водолазы. Двоих пропавших продолжают искать. Следствие изъяло документы на маломерное судно и назначило судебно-медицинские экспертизы.

