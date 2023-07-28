Застрявших в аэропорту Еревана россиян отправят в Вену до 18:00

Группа туристов из России, которые направлялись в столицу Австрии и застряли в аэропорту Еревана из-за неполадок в авиалайнере, должны быть отправлены в пункт назначения в 17:45 мск. Об этом сообщили ТАСС в администрации аэропорта Звартноц столицы Армении.

Венгерская авиакомпания – лоукостер WizzAir направила другой самолёт для отправки пассажиров застрявшего рейса. Задержка произошла накануне. Из-за этого около 100 граждан России, которые летели в Вену из Москвы через Ереван, силой вывели из транзитной зоны авиагавани.

С помощью посольства РФ в Будапеште была налажена связь с центральным офисом WizzAir. В результате, перевозчик экстренно заселил пассажиров в один из отелей Еревана.

