Застрявшие в метротоннеле поезда отправлены на станцию «Бибирево»
Поезда, застрявшие в тоннеле между метростанциями «Бибирево» и «Алтуфьево», направлены в обратном направлении, на станцию «Бибирево», передает ТАСС.
Как сообщает в твиттере «Мосметро», причина остановки движения - техническая неисправность поезда 760 серии. По данным ремонтной бригады, требуется 20-25 минут на устранение поломки и открытие движения.
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