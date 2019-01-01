Происшествия

Застрявшие в метротоннеле поезда отправлены на станцию «Бибирево»

23 мая21:31

Поезда, застрявшие в тоннеле между метростанциями «Бибирево» и «Алтуфьево», направлены в обратном направлении, на станцию «Бибирево», передает ТАСС.

Как сообщает в твиттере «Мосметро», причина остановки движения - техническая неисправность поезда 760 серии. По данным ремонтной бригады, требуется 20-25 минут на устранение поломки и открытие движения.

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ТЕГИ:Московское Метро