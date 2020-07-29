Застрелившего жену челябинского депутата посадили на 11 лет
Суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима и одному году ограничения свободы депутата Локомотивного городского округа Челябинской области Азата Зарипова, который в ночь на 21 августа 2019 года застрелил жену на глазах у двух маленьких детей. Об этом сообщает телеканал «360».
Зарипову также придётся принудительно наблюдаться у психиатра.
По версии следствия, в момент убийства депутат был пьян. Позже он объяснял свой поступок тем, что жена якобы изменяла ему.
Детей Зарипова – мальчика и двух девочек – будет воспитывать их бабушка.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
829 тыс.+5 475 / сут.
Умерли
620 тыс.+607 тыс. / сут.
Выздоровели
13 673+-598 544 / сут.
- Искалеченная мужем Маргарита Грачёва готовится к свадьбе
- Суд перенёс предварительное слушание по делу Ефремова
- Стало известно, какие страны Европы готовы принять россиян
- Застрелившего жену челябинского депутата посадили на 11 лет
- В России подтвердились 5,4 тысячи новых случаев COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru