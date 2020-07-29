Застрелившего жену челябинского депутата посадили на 11 лет

Суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима и одному году ограничения свободы депутата Локомотивного городского округа Челябинской области Азата Зарипова, который в ночь на 21 августа 2019 года застрелил жену на глазах у двух маленьких детей. Об этом сообщает телеканал «360».

Зарипову также придётся принудительно наблюдаться у психиатра.

По версии следствия, в момент убийства депутат был пьян. Позже он объяснял свой поступок тем, что жена якобы изменяла ему.

Детей Зарипова – мальчика и двух девочек – будет воспитывать их бабушка.

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ФОТО: pxhere.com
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