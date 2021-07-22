Защита москвички, сбившей трёх детей, обжаловала её арест

Пресс-секретарь Тверского районного суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что защита Валерии Башкировой, которая сбила троих детей, обжаловала её арест, сообщает РИА Новости.

По её словам, адвокат москвички направил в суд апелляционную жалобу на избранную меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Тверской суд Москвы изменил меру пресечения 18-летней Башкировой и вместо домашнего ареста отправил её в СИЗО до 16 сентября, сообщает RT.

Трагедия произошла 16 июля в Москве на улице Авиаторов. Башкирова, управлявшая автомобилем Mazda, на нерегулируемом пешеходном переходе сбила троих детей, которые вместе со взрослыми переходили проезжую часть. В результате пятилетний и трёхлетний мальчики скончались в больнице. По словам девушки, всё произошло из-за того, что находясь за рулём она отвлеклась на смартфон.