Защита Батурина просит отпустить его из-под стражи

Защита бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, обжаловала его арест, сообщает во вторник ТАСС.

«Мы подали апелляционную жалобу на постановление Басманного суда Москвы, в которой просим отказать в удовлетворении ходатайства следствия», - сказала адвокат Батурина Татьяна Тонова.

По ее словам, если суд все же решит избрать в отношении бизнесмена меру пресечения, защита попросит «меру, не связанную с заключением под стражу».

В начале июля Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и избрал Батурину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 сентября.

Ранее Тонова отмечала, что правоохранительные органы заинтересовались событиями 2011 года, когда Батурин и его сестра, предприниматель Елена Батурина, судились из-за акций группы компаний «Интеко».

Батурин заподозрил родственницу в хищении 25% акций компании, за которые она должна была выплатить брату рыночную компенсацию. Теперь бизнесмен обвиняется в хищении этих акций обманным путём, посредством «подачи в арбитражный суд двух исковых заявлений». Свою вину Батурин отрицает.

