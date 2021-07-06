Защита Батурина просит отпустить его из-под стражи
Защита бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, обжаловала его арест, сообщает во вторник ТАСС.
«Мы подали апелляционную жалобу на постановление Басманного суда Москвы, в которой просим отказать в удовлетворении ходатайства следствия», - сказала адвокат Батурина Татьяна Тонова.
По ее словам, если суд все же решит избрать в отношении бизнесмена меру пресечения, защита попросит «меру, не связанную с заключением под стражу».
В начале июля Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и избрал Батурину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 сентября.
Ранее Тонова отмечала, что правоохранительные органы заинтересовались событиями 2011 года, когда Батурин и его сестра, предприниматель Елена Батурина, судились из-за акций группы компаний «Интеко».
Батурин заподозрил родственницу в хищении 25% акций компании, за которые она должна была выплатить брату рыночную компенсацию. Теперь бизнесмен обвиняется в хищении этих акций обманным путём, посредством «подачи в арбитражный суд двух исковых заявлений». Свою вину Батурин отрицает.
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