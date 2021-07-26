Запасной борт Belavia вылетел из Москвы в Анталью

Из Москвы в Анталью вылетел запасной борт белорусской авиакомпании Belavia, следует из данных сервиса Flightradar24. Ранее лайнер, следовавший этим же маршрутом, экстренно приземлился в столичном аэропорту «Домодедово».

Как сообщали СМИ, самолет, следовавший из Минска в Анталью, совершил экстренную посадку в связи со срабатыванием датчика неисправности. Как сообщило РИА Новости, самолет садился с одним выключенным двигателем, а в Москву был направлен для более оперативного решения технических проблем.

