Замок Вальдау XIII века загорелся в Калининградской области

В поселке Низовье Калининградской области загорелся Замок Вальдау XIII века, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в области.

По данным источника, на месте происшествия работают четыре пожарных расчета.

Замок «Вальдау» - это древний замок Тевтонского ордена. В 2007 году, согласно постановлению правительства Калининградской области, он получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

В то время здание было признано аварийным, так как существовала угроза обрушения крыши. Замок был закрыт, но левый флигель продолжил работать. В нем размещен краеведческий музей.