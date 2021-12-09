Замок Вальдау XIII века загорелся в Калининградской области

В поселке Низовье Калининградской области загорелся Замок Вальдау XIII века, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в области.

По данным источника, на месте происшествия работают четыре пожарных расчета.

Замок «Вальдау» - это древний замок Тевтонского ордена. В 2007 году, согласно постановлению правительства Калининградской области, он получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

В то время здание было признано аварийным, так как существовала угроза обрушения крыши. Замок был закрыт, но левый флигель продолжил работать. В нем размещен краеведческий музей.

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