Замок Вальдау XIII века загорелся в Калининградской области
В поселке Низовье Калининградской области загорелся Замок Вальдау XIII века, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в области.
По данным источника, на месте происшествия работают четыре пожарных расчета.
Замок «Вальдау» - это древний замок Тевтонского ордена. В 2007 году, согласно постановлению правительства Калининградской области, он получил статус объекта культурного наследия регионального значения.
В то время здание было признано аварийным, так как существовала угроза обрушения крыши. Замок был закрыт, но левый флигель продолжил работать. В нем размещен краеведческий музей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru