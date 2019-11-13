Замгендиректора предприятия «Роскосмоса» Небога погиб в ДТП

Один из руководителей Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в структуру «Роскосмоса») погиб в дородной аварии. Как сообщается на сайте предприятия, заместитель генерального директора предприятия по производству Вадим Небога разбился на автомобиле под Самарой.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Волжском районе в полшестого утра. Водитель машины Skoda, в которой на пассажирском месте ехал Небога, не пропустил грузовик Volvo, двигавшийся по главной дороге, уточняет RT.

В результате столкновения специалист в области производства ракетно-космической техники погиб на месте, водитель легковушки с травмами госпитализирован. Шофёр грузового авто не пострадал.