Замгендиректора предприятия «Роскосмоса» Небога погиб в ДТП

13 ноября 201914:56

Один из руководителей Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в структуру «Роскосмоса») погиб в дородной аварии. Как сообщается на сайте предприятия, заместитель генерального директора предприятия по производству Вадим Небога разбился на автомобиле под Самарой.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Волжском районе в полшестого утра. Водитель машины Skoda, в которой на пассажирском месте ехал Небога, не пропустил грузовик Volvo, двигавшийся по главной дороге, уточняет RT.

В результате столкновения специалист в области производства ракетно-космической техники погиб на месте, водитель легковушки с травмами госпитализирован. Шофёр грузового авто не пострадал.

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РКЦ «Прогресс» - ведущее отечественное предприятие и один из лидеров отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса и автоматических космических аппаратов.

На предприятии сбираются ракеты-носители «Союз-2», «Союз-СТ», в стадии разработки находится проект перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5».

Как отмечается в некрологе Центра, Небога внес большой вклад в организацию производства ракетно-космической техники. Он отмечен многими наградами, в частности медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Фото: samspace.ru
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