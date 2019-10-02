Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по подозрению в мошенничестве

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров задержан по уголовному делу о мошенничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Топ-менеджер уже допрошен в качестве подозреваемого. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Сообщается также о задержании поэтому делу адвоката Дины Кибец.

По данным СМИ, речь идёт о махинациях при заключении договоров на оказание юридических услуг сторонних компаний. Контракты подписывались, несмотря на то, что в «Аэрофлоте» трудятся несколько десятков штатных юристов. Ущерб от подобных действий составляет, предположительно, несколько сотен миллионов рублей.

Как отмечает Ura.ru, ранее в главном офисе «Аэрофлота» прошли обыски. Представители Федеральной службы безопасности и Следственного комитета изъяли документацию и технику из кабинета Александрова.

