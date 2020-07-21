Заложникам в Луцке передали воду

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль передал упаковки воды заложникам захваченного в Луце автобуса. Об этом проинформировал через социальные сети заместитель министра внутренних дел республики Антон Геращенко. По его словам, таковы первые результаты переговоров с террористом.

Ранее Геращенко сообщал, что злоумышленник не разрешает с самого утра передать еду и воду заложникам, а также не отпускает их, чтобы справить нужду. Кроме того, террорист попытался сбить дрон полиции, который баражировал в районе автобуса.

Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что со злоумышленником налажен контакт и ведутся переговоры. Установлено, что автобус захватил некий Максим Кривош, житель Дубно. Он имеет судимости. В своём городе давно известен в качестве активиста - зоозащитника. Как отмечает «Газета.ру», центр Луцка перекрыт, на месте работают отряды спецназначения

Герщенко считает, что своей выходкой Кривош рассчитывает получить широкую известность, прославиться. В соцсетях террорист выдвинул требование, чтобы президент Украины Владимир Зеленский призвал всех смотреть документальный фильм «Земляне», производства США, о защите животных. В то же время, глава МВД не подтвердил, что Кривош лечился в психиатрической больнице.

Между тем, как передает «Свободная пресса», оказалось, что один из заложников ранен. Об этом представителям СМИ по телефону рассказал сам террорист. По его словам, среди захваченных им людей есть беременная женщина и ребёнок.

