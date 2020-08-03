Захватчик банка в Киеве оказался из Узбекистана. Видео
Гражданин Узбекистана, как оказалось, угрожает привести в действие взрывное устройство в отделении банка в центре Киева. Такую уточнённую информацию распространил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По его словам, нынешнее чрезвычайное происшествие развивается по аналогии с захватом заложников в автобусе в Луцке 21 июля. На этот раз злоумышленник также требует общения с журналистами. Пока до сих пор не понятно, есть ли у него на самом деле адская машинка или какое-либо оружие.
Сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной. Он настаивает на выход в прямой телеэфир. Силовики опрашивает телеканалы на предмет такой возможности. В Киеве введена специальная операция «Гром».
Как уточняет RT, злоумышленника привязал к одной из своих ног шнур, протянув его к рюкзаку, в котором, как он утверждает находится взрывное устройство. В сети появилось видео с места происшествия.
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