Захватчик банка в Киеве оказался из Узбекистана. Видео

Гражданин Узбекистана, как оказалось, угрожает привести в действие взрывное устройство в отделении банка в центре Киева. Такую уточнённую информацию распространил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, нынешнее чрезвычайное происшествие развивается по аналогии с захватом заложников в автобусе в Луцке 21 июля. На этот раз злоумышленник также требует общения с журналистами. Пока до сих пор не понятно, есть ли у него на самом деле адская машинка или какое-либо оружие.

Сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной. Он настаивает на выход в прямой телеэфир. Силовики опрашивает телеканалы на предмет такой возможности. В Киеве введена специальная операция «Гром».

Как уточняет RT, злоумышленника привязал к одной из своих ног шнур, протянув его к рюкзаку, в котором, как он утверждает находится взрывное устройство. В сети появилось видео с места происшествия.