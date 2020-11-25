Захваченных в заложники в Колпино детей временно отправят в детдом

Шестеро детей, находившиеся в заложниках в одной из квартир Колпинского района Санкт-Петербурга, будут временно направлены в социальные учреждения, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат городского уполномоченного по правам ребёнка Анны Митяниной.

Отмечается, что дети пробудут в соцучреждениях до того, как их мать подготовится к переезду в Архангельск, где она имеет трёхкомнатную квартиру, необходимую для проживания.

Сейчас бывшие заложники находятся в больницах Санкт-Петербурга. Мальчики девяти и пятнадцати лет были доставлены в детскую городскую больницу имени Филатова. У детей повышенная температура, у одного из них — черепно-мозговая травма и ссадины. Четверо детей находятся в 22-й городской больнице, по словам врачей, дети истощены и имеют проблемы с желудком.

Инцидент с захватом заложников произошёл во вторник в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Местный житель, уроженец Архангельской области, выгнал супругу из квартиры и заперся в помещении, удерживая их шестерых детей. Позже мужчина сам сдался полиции и отпустил заложников. Захватчика отправили под стражу, ему предъявлено обвинение по статье «незаконное лишение свободы».

