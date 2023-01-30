Захоронение биоматериалов обнаружили в Лисичанске
Большое захоронение биоматериалов обнаружено в Лисичанске. Военные полагают, что ВСУ так спешно ликвидировали улики, сообщает РИА Новости.
«Клинические образцы и амбулаторные карты пациентов с их персональными данными были закопаны, а не кремированы и уничтожены установленным порядком, как это предписывают правила», - заявил генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Кириллов отметил, что захоронение было обнаружено в январе. Биоматериалы принадлежат компании «Фармбиотест». В августе сообщалось, что после освобождения поселка Рубежное выяснилось, что в офисе «Фармбиотест» несколько лет проводились клинические испытания незарегистрированных препаратов с потенциально опасными побочными эффектами.
На сайте компании говорится, что медицинский научно-исследовательский центр ориентирован на проведение сравнительных фармакокинетических исследований. Еще одно направление деятельности – предоставление медицинских услуг жителям города Рубежное, а также населению рядом расположенных городов Северодонецк, Лисичанск, Кременная и близлежащих населенных пунктов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 979 / сут.
Умерли
395 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 861 / сут.
- Минобороны: Украинских военных биологов вывозят на Запад
- Украина негодует после объятий своего футболиста с Головиным во Франции
- СМИ: данные расследования указывают на причастность Израиля к атаке на завод Ирана
- Захоронение биоматериалов обнаружили в Лисичанске
- СМИ: Европа столкнулась с серьезной нехваткой антибиотиков
- Совфед поддержал закон о публикации деклараций депутатов без личных данных
- Рейсовый автобус врезался в историческое здание в Уфе
- Президент Хорватии заявил, что Крым никогда не вернется к Украине
- Польша считает события на Украине поводом для наращивания вооружения
- Премьер Польши назвал условие для передачи Украине истребителей F-16
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru