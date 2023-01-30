Захоронение биоматериалов обнаружили в Лисичанске

Большое захоронение биоматериалов обнаружено в Лисичанске. Военные полагают, что ВСУ так спешно ликвидировали улики, сообщает РИА Новости.

«Клинические образцы и амбулаторные карты пациентов с их персональными данными были закопаны, а не кремированы и уничтожены установленным порядком, как это предписывают правила», - заявил генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Кириллов отметил, что захоронение было обнаружено в январе. Биоматериалы принадлежат компании «Фармбиотест». В августе сообщалось, что после освобождения поселка Рубежное выяснилось, что в офисе «Фармбиотест» несколько лет проводились клинические испытания незарегистрированных препаратов с потенциально опасными побочными эффектами.

На сайте компании говорится, что медицинский научно-исследовательский центр ориентирован на проведение сравнительных фармакокинетических исследований. Еще одно направление деятельности – предоставление медицинских услуг жителям города Рубежное, а также населению рядом расположенных городов Северодонецк, Лисичанск, Кременная и близлежащих населенных пунктов.



