Задушившей грудничка «из жалости» жительнице Подмосковья предъявлено обвинение
В подмосковной Коломне Следственный комитет предъявил обвинение местной жительнице, которая подозревается в убийстве своего 9-месячного сына.
Инцидент произошел 16 мая. Тело мальчика обнаружил отец, вернувшийся с работы. Матери ребенка дома не было. Эксперты установили, что младенец скончался в результате удушения — кто-то перекрыл ему дыхательные пути.
Вскоре по подозрению в убийстве была задержана 24-летняя мать мальчика. На допросе она заявила, что решила расправиться с ребенком «из жалости», так как он болел и она якобы больше не могла смотреть на его мучения.
В ближайшее время подозреваемой будет избрана мера пресечения, передает сайт «Подмосковье сегодня».
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