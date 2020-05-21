Задушившей грудничка «из жалости» жительнице Подмосковья предъявлено обвинение

В подмосковной Коломне Следственный комитет предъявил обвинение местной жительнице, которая подозревается в убийстве своего 9-месячного сына.



Инцидент произошел 16 мая. Тело мальчика обнаружил отец, вернувшийся с работы. Матери ребенка дома не было. Эксперты установили, что младенец скончался в результате удушения — кто-то перекрыл ему дыхательные пути.



Вскоре по подозрению в убийстве была задержана 24-летняя мать мальчика. На допросе она заявила, что решила расправиться с ребенком «из жалости», так как он болел и она якобы больше не могла смотреть на его мучения.



В ближайшее время подозреваемой будет избрана мера пресечения, передает сайт «Подмосковье сегодня».

