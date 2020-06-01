Задравшую в Казахстане россиянина медведицу полностью оправдали

В Казахстане в результате нападения медведицы погиб гражданин России. Тем не менее хищницу решили не убивать, хотя обычно напавших на людей зверей отстреливают.

Трагедия произошла в последние дни мая в горах Алакольского района Алма-Атинской области. Там россиянин рыбачил вместе со знакомыми — компания передвигалась на лошадях в сопровождении собаки.

Медведь напал на дрессировщика в российском цирке. ВИДЕО

Как сообщили в МВД Казахстана, на обратном пути собака взял след медвежонка и начала его преследовать. Россиянин, думая, что пес преследует барсука, последовал вслед за питомцем. Пес нырнул в заросли шиповника и деревьев, после чего заскулил. Туда же бросился мужчина — именно в этот момент произошла роковая встреча с разъяренной медведицей.

Хищница так же напугала оставшихся спутников россиянина и лошадей, после чего убежала обратно в лес. Сам гражданин России от полученных травм скончался на месте.

В МВД республики подчеркнули, что так как нападение медведицы было вызвано защитой ее потомства — отстреливать животное не будут. Сам инцидент квалифицирован как несчастный случай.

В середине мая в Ямало-ненецком округе собаки спасли местных нефтяников от нападения медведя. Как отмечает Ura.ru, косолапый какое-то время пытался сопротивляться, однако затем предпочел отступить.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Дикие ЖивотныеМедведиКазахстан
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