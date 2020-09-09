Задержаны производители часов с подписью Путина

Сотрудники полиции задержали производителей контрафактных часов с маркировкой «Президент России» и подписью главы государства на циферблате, сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается в материале, часы из драгоценных материалов продавали через интернет без лицензионного соглашения с правообладателем товарного знака.

Правоохранители изъяли контрафактные часы. По имеющимся данным, ущерб правообладателю оценили в 2,5 миллиона рублей.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ПолицияКонтрафактВладимир Путин
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