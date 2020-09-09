Задержаны производители часов с подписью Путина

В Госдуму внесли законопроект о компенсации за недополученные пенсии Половина жителей России не хотят объединения с Белоруссией Число жертв коронавируса в мире приближается к 900 тысячам Собственную валюту «курортный рубль» запатентуют в Железноводске Гидрометцентр назвал сроки бархатного сезона на курортах России