Задержаны предполагаемые похитители 2 млн масок в Подмосковье
7 сентября 202010:55
Сотрудники полиции поймали четверых подозреваемых в ограблении склада в Подмосковном Одинцове, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Нападение на склад произошло накануне вечером. Налётчики связали охранников и, угрожая пистолетами, забрали два миллиона медицинских масок и 600 электронных термометров.
Добычей грабителей также стали деньги и мобильные телефоны сотрудников предприятия, инкрустированные бриллиантами брендовые наручные часы.
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7 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru