Задержаны подозреваемые в убийстве 3-летнего сына украинского депутата
Украинская полиция задержала двоих подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета и ресторатора Вячеслава Соболева. Нападение произошло в минувшее воскресенье, 1 декабря.
Злоумышленники открыли огонь по внедорожнику депутата, в салоне машины в тот момент находился 3-летний сын парламентария. Ребенок получил смертельное ранение и скончался.
В настоящее время с подозреваемыми работают следователи, ведется их допрос, сообщает RT. Сам депутат пока не располагает данными о том, кто мог заказать нападение.
Соболев вошел в состав Киевской областной думы в 2015 году, представляет «Блок Петра Порошенко».
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