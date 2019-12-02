Задержаны подозреваемые в убийстве 3-летнего сына украинского депутата

Украинская полиция задержала двоих подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета и ресторатора Вячеслава Соболева. Нападение произошло в минувшее воскресенье, 1 декабря.

Злоумышленники открыли огонь по внедорожнику депутата, в салоне машины в тот момент находился 3-летний сын парламентария. Ребенок получил смертельное ранение и скончался.

В настоящее время с подозреваемыми работают следователи, ведется их допрос, сообщает RT. Сам депутат пока не располагает данными о том, кто мог заказать нападение.

Соболев вошел в состав Киевской областной думы в 2015 году, представляет «Блок Петра Порошенко».

