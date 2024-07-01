Задержаны подозреваемые в похищении итальянца в центре Москвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали в центре российской столицы четырех подозреваемых в похищении гражданина Италии. Об этом информирует московский главк Следственного комитета. Там уточнили, что возраст задержанных - от 21 года до 36 лет.

По данным следствия, итальянец, который также имеет гражданство России, был похищен в пятницу, 28 июня на Садовой-Триумфальной улице. Злоумышленники угрожали жертве пистолетом. Они переправили его в Брянск, где удерживали в течение суток в частном доме.

В полицию обратилась сотрудница российского представительства одной из итальянских компаний о том, что ее работодатель не выходить на связь. Следствие выяснило, что у гражданина Италии возник конфликт с конкурентом по предпринимательской деятельности.

Злоумышленники были оперативно задержаны, а похищенный освобождён. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», следствие ходатайствует об аресте обвиняемых. Решение примет Замоскворецкий суд Москвы.

