Задержанный в Туве рассказал, за что убил двух своих родственниц - девочек
Задержанный подозреваемый в убийстве двух девочек – родных сестер в Кызыле, рассказал на допросе о причинах своего поступка. 23-летний уроженец Тувы был их родственником, снимал комнату у их матери и порой присматривал за детьми. Он утверждает, что причиной срыва стал конфликт с девочками, которые не слушались его и хотели уйти на улицу в отсутствие матери.
В припадке ярости мужчина выбросил сестёр девяти и четырнадцати лет с балкона восьмого этажа. Матерь в этот момент была на работе в кафе. Девочек обнаружили с множественными травмами под окнами многоэтажного дома сегодня утром.
Задержанный был судим за умышленное причинение вреда здоровью, а также находился в федеральном розыске за угон автомобиля, отмечает Газета.ру. Мать девочек также неоднократно отбывала наказание. На её счету семь статей уголовного кодекса, среди которых грабеж, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, приобретение и сбыт наркотиков.
У женщины осталась еще одна дочь-третьеклассница, она находилась в квартире в момент преступления, но не пострадала.
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