Задержанный в Подмосковье внук Деда Хасана арестован на 15 суток

Добавим, практически все они будут задержаны на 10 суток. Исключение составят Мухамед Согов, Андрей Крючков и Иракли Усоян, который является внуком деда Хасана – они арестованы на 15 суток. По версии полиции, Крючков являлся одним из организаторов встречи в Подмосковье.

К слову, в числе задержанных оказался и организатор убийства депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой – «вор в законе» Олег Шишканов.

Ранее НСН писала, что соответствующую информацию подтвердила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она подчеркнула, что его проверяют на причастность к другим преступлениям.





