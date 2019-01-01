Задержанный в Подмосковье внук Деда Хасана арестован на 15 суток
В минувшую субботу в Подмосковье во время сходки «воров в законе» были задержаны 32 человека. Как отмечает сайт KP.Ru, во время операции у них было изъято 5 пистолетов, 4 из которых травматические и один боевой. Источник отмечает, что на встрече криминальные авторитеты распределяли зоны контроля за точками сбыта строительных материалов и фруктов в Подмосковье, а также решали, кто будет «королем» воровского мира.
Добавим, практически все они будут задержаны на 10 суток. Исключение составят Мухамед Согов, Андрей Крючков и Иракли Усоян, который является внуком деда Хасана – они арестованы на 15 суток. По версии полиции, Крючков являлся одним из организаторов встречи в Подмосковье.
К слову, в числе задержанных оказался и организатор убийства депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой – «вор в законе» Олег Шишканов.
Ранее НСН писала, что соответствующую информацию подтвердила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она подчеркнула, что его проверяют на причастность к другим преступлениям.
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