Задержанный в Москве гражданин США стал обвиняемым по уголовному делу

Гражданину США, задержанному в Москве за хулиганство, будет предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. Возбуждено уголовное дело, сообщила в официальных сетевых ресурсах представитель столичного Следственного комитета Юлия Иванова.

Американца доставили в отделение полиции ночью 12 августа. Мужчина отказался предъявить удостоверение личности, после чего совершил действия насильственного характера в отношении сотрудницы МВД. Он ударил её. Как уточнили в СК, задержали подозреваемого в одной из гостиниц.

Сейчас с задержанным гражданином США проводятся следственные действия. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», СК будет просить суд отправить американца в следственный изолятор. Признанному виновным по данной статье грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

