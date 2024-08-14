Задержанный в Москве гражданин США стал обвиняемым по уголовному делу
Гражданину США, задержанному в Москве за хулиганство, будет предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. Возбуждено уголовное дело, сообщила в официальных сетевых ресурсах представитель столичного Следственного комитета Юлия Иванова.
Американца доставили в отделение полиции ночью 12 августа. Мужчина отказался предъявить удостоверение личности, после чего совершил действия насильственного характера в отношении сотрудницы МВД. Он ударил её. Как уточнили в СК, задержали подозреваемого в одной из гостиниц.
Сейчас с задержанным гражданином США проводятся следственные действия. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», СК будет просить суд отправить американца в следственный изолятор. Признанному виновным по данной статье грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
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